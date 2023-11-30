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Таунхаусы в Лептокарья, Греция

Таунхаус В архив
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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€330,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€85,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€115,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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