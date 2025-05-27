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Коттеджи с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

Kassandra Municipality
134
Kassandra Municipal Unit
97
Pallini Municipal Unit
39
Thermi Municipality
72
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317 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$135,687
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Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 229 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$333,998
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Коттедж 5 комнат в Kilkis Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kilkis Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
$558,403
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Коттедж 3 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$292,248
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Коттедж 6 комнат в Peristasi, Греция
Коттедж 6 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 274 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$281,811
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Plagiari, Греция
Коттедж 4 комнаты
Plagiari, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,15 млн
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Коттедж 4 комнаты в Лоутра, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лоутра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$335,265
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$447,020
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Коттедж 4 комнаты в Mesokomo, Греция
Коттедж 4 комнаты
Mesokomo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$177,436
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,25 млн
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Коттедж 6 комнат в Скотина, Греция
Коттедж 6 комнат
Скотина, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$521,872
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Коттедж 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Цена по запросу
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Коттедж 5 комнат в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа-Мадитос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$229,624
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Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$597,889
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Коттедж 8 комнат в Като Схолари, Греция
Коттедж 8 комнат
Като Схолари, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$278,286
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Коттедж 8 комнат в Стратоники, Греция
Коттедж 8 комнат
Стратоники, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Второй…
$277,701
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Коттедж 1 комната в Kallithea, Греция
Коттедж 1 комната
Kallithea, Греция
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$106,167
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$626,246
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$614,652
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Коттедж 1 комната в Паралиа, Греция
Коттедж 1 комната
Паралиа, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$111,755
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Коттедж 3 комнаты в Теологос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Теологос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
$121,327
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Коттедж 3 комнаты в Dion Olympos Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Dion Olympos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$99,156
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 кладо…
$589,793
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Коттедж 5 комнат в Профитис, Греция
Коттедж 5 комнат
Профитис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$212,965
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Коттедж 10 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 10 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Коттедж 3 комнаты в Гравуна, Греция
Коттедж 3 комнаты
Гравуна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$72,668
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Коттедж 5 комнат в Moschochori, Греция
Коттедж 5 комнат
Moschochori, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 208 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$99,156
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Коттедж 6 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$115,118
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Коттедж 7 комнат в Галаринос, Греция
Коттедж 7 комнат
Галаринос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 630 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 6 клад…
$391,142
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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