Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македония и Фракия
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Македонии и Фракии, Греция

Kassandra Municipality
134
Kassandra Municipal Unit
97
Pallini Municipal Unit
39
Thermi Municipality
72
Показать больше
Коттедж Удалить
Очистить
38 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$2,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
$447,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Заркадия, Греция
Коттедж 7 комнат
Заркадия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 214 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из 2 с…
$324,089
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$502,897
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$341,650
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Тахиархис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Тахиархис, Греция
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
На холме чуть выше столицы полуострова Халкидики расположен комплекс коттеджей площадью 110 …
$219,186
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 1 комната
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 1
Площадь 196 м²
Продается Роскошная Вилла 196м² с Отличными Удобствами на Участке 7500м²Откройте для себя эт…
$444,611
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Kolindros, Греция
Коттедж 5 комнат
Kolindros, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$149,076
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Суроти ( Соуроти ), Греция
Коттедж 7 комнат
Суроти ( Соуроти ), Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$365,310
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$378,443
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$720,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$626,246
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$584,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Коттедж 5 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$543,626
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$391,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
$679,862
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$678,433
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 6 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 1000 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
$1,44 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$574,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$357,616
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Скотина, Греция
Коттедж 7 комнат
Скотина, Греция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$313,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$413,493
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 спален в Ираклейо, Греция
Коттедж 7 спален
Ираклейо, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 378 м²
New Heraklion north of Athens, residential complex of 378 total sq.m. 3 levels (elevated gro…
$1,31 млн
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Коттедж 5 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$543,626
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$435,844
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 4 комнаты
Айос-Мамас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
$678,433
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти