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Коттеджи с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

Kassandra Municipality
134
Kassandra Municipal Unit
97
Pallini Municipal Unit
39
Thermi Municipality
72
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261 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$135,687
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$2,30 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$292,248
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$292,248
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Лоутра, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лоутра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$335,265
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$447,020
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Скотина, Греция
Коттедж 6 комнат
Скотина, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$521,872
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Цена по запросу
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Коттедж 8 комнат в Стратоники, Греция
Коттедж 8 комнат
Стратоники, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Второй…
$277,701
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Коттедж 5 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$295,303
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$147,172
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Коттедж 6 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$292,248
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Коттедж 4 комнаты в Epanomi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 288 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный …
$396,622
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Коттедж 10 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 10 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Коттедж 3 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 3 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$281,811
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 236 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$245,861
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 474 м²
Этаж 6/1
Продается 6-этажный коттедж площадью 474 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$1,79 млн
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Коттедж 7 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 7 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$610,943
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Коттедж 5 комнат в Палиури, Греция
Коттедж 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$447,020
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Коттедж 6 комнат в Неа Трапезунта/Трапезунда, Греция
Коттедж 6 комнат
Неа Трапезунта/Трапезунда, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$78,281
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Коттедж 1 комната в Ханиотис, Греция
Коттедж 1 комната
Ханиотис, Греция
Число комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепный коттедж площадью 116 кв.м, построенный при использов…
$502,897
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Коттедж 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$2,61 млн
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Коттедж 6 комнат в Палайос Пантелеймонас, Греция
Коттедж 6 комнат
Палайос Пантелеймонас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$547,599
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Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$887,182
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Коттедж 4 комнаты в Скотина, Греция
Коттедж 4 комнаты
Скотина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$172,218
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Коттедж 1 комната в Криопиги, Греция
Коттедж 1 комната
Криопиги, Греция
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
$201,159
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Коттедж 8 комнат в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 8 комнат
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$1,41 млн
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Коттедж 6 комнат в Полихроно, Греция
Коттедж 6 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$1,30 млн
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$424,669
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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