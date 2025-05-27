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Квартиры с садом в Аттике, Греция

Афины
528
Municipality of Athens
526
Пирей
225
Municipality of Piraeus
223
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36 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Просторная, комфортабельная квартира с отличной планировкой. 1-й этаж в очень хорошем месте …
$334,960
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Квартира 1 комната в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 4
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и подземной парковкой, Афины, Греция Предла…
$213,258
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Modern apartment with specifications. At an affordable price with all the amenities and extr…
$439,635
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция Предлагаются апартаменты с собственн…
$721,895
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
$394,506
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом рядом со станциями метро, Эгалео, Греция Предлагаются светлые комф…
$250,081
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция Предлагают…
$787,924
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
$1,05 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Современная квартира с характеристиками. По доступной цене со всеми удобствами и дополнитель…
$533,842
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом ра…
$824,945
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Agia Varvara, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Agia Varvara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Айия-Варвара, Афины, Греция Предлагаю…
$345,600
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Афин, Петруполи, Греция Предлагаются современн…
$270,474
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция Предлагаются квартиры в рез…
$300,267
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
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Квартира 3 комнаты в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 комнаты
периферия Аттика, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с садом и парковкой недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция Предлагаются …
$326,038
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция Предлагаются светлые функциональн…
$470,819
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция Предлагаются функциональные апар…
$635,802
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция Резиденция располагает зеленой зоной. …
$250,238
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Квартира 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция рядом с парком и станцией метро, Эгалео, Греция Предлагаются студии …
$92,623
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Квартира 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция Ко…
$142,519
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в пригороде Афин, Греция Предлагаются апартаменты с собственными садами и …
$402,165
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 8
Резиденция с парковкой и садом, Калифея, Греция Предлагаются квартиры с балконами. Апартаме…
$213,258
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Dionysos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция Предлагаются двухуровневые апартаменты с…
$606,169
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Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция Предлагаются элитные апартаменты с п…
$202,543
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция с садом рядом с пляжами, Глифада, Греция Предлагаются современные …
$1,68 млн
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Квартира 3 комнаты в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 комнаты
периферия Аттика, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом на крыше рядом со всей необходимой инфраструктурой, Ахарнес, Греция…
$324,951
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция Предлагаются апартаменты с террасами и садами…
$479,374
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция Предлагаются двухуровневые апартаме…
$856,060
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция Предлагаются стильные функционал…
$312,050
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс в Вуле, Греция Предлагаются апартаменты с террасами. Трехуровневые апа…
$1,87 млн
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Типы недвижимости в Аттике

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аттике, Греция

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с видом на море
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