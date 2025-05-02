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Квартиры в Municipality of Ilion, Греция

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7 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 1
Площадь 77 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Agios Fanourios 77 Sq.…
$118,463
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Квартира 2 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Ilion west of Athens Palatiani area, apartment of 90 sq.m. corner airy and bright 2nd floor …
$220,004
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$276,592
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Агентство
Grekodom Development
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 5/5
Данный роскошный пентхаус, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Ilion west of Athens, floor apartment of 80 sq.m. airy and bright, 2nd floor in excellent co…
$203,080
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$273,800
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Micheli 93 Sq.m.…
$253,850
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Параметры недвижимости в Municipality of Ilion, Греция

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