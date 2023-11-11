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Пентхаусы в Аттика, Греция

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6 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool в периферия Аттика, Греция
Пентхаус 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция Предлаг…
€1,06 млн
Пентхаус 3 спальни с террасой, с бытовой техникой, с Lift в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Пентхаус 3 спальни с террасой, с бытовой техникой, с Lift
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция Новый жилой комплекс в…
€1,03 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в периферия Аттика, Греция
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
€2,40 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в периферия Аттика, Греция
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
€2,41 млн
Пентхаус 3 спальни с террасой, с садом, с кухней в Афины, Греция
Пентхаус 3 спальни с террасой, с садом, с кухней
Афины, Греция
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция Предлагаются светлые функциональн…
€446,880
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с seaview by the sea, с seaview by the sea penthouse on 2 levels Athens Riviera в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с seaview by the sea, с seaview by the sea penthouse on 2 levels Athens Riviera
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 5/6
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
€3,00 млн

Параметры недвижимости в Аттика, Греция

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с видом на горы
недорогая
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