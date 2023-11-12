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Квартиры в Маркопулон, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с Spalni в Маркопулон, Греция
Квартира 4 спальни с Spalni
Маркопулон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Код недвижимости: 1573 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Мезонет общей площадью 160 кв.м, 2 уровня Mark…
€260,000
Realting.com
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