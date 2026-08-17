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Квартиры в Маркопулоне, Греция

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3 объекта найдено
Квартира в Маркопулон, Греция
Квартира
Маркопулон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$316,362
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Квартира в Маркопулон, Греция
Квартира
Маркопулон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
$322,221
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Маркопулон, Греция
Квартира
Маркопулон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$304,645
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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