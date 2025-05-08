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Квартиры в Municipality of Nea Ionia, Греция

трехкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состо…
$344,435
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Ionia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Athens north suburb, Floor-Apartment in Kalogreza fo Kalogreza r sale. Built 2002,  located …
$325,725
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$147,434
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Ionia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Nea Ionia - 80 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bath…
$248,874
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$328,892
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 127 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
$215,481
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
$172,218
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция Резиденция располагает зеленой зоной. …
$250,238
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Ionia, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
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