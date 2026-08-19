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Квартиры в Municipal Unit of Nea Chalkidona, Греция

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16 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается квартира площадью 220 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$519,512
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Квартира в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Площадь 204 м²
Продается квартира площадью 204 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимо…
$704,883
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Квартира в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Площадь 180 м²
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
$194,817
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$318,791
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Квартира в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Площадь 46 м²
Продается квартира площадью 46 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$153,699
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Продается дуплекс площадью 126 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
$295,177
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$153,492
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Квартира в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$297,067
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на мансардном этаже и со…
$217,250
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Продается квартира площадью 74 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$342,406
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$425,055
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$354,213
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Квартира в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на мор…
$377,827
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Квартира в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$137,108
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$218,431
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Греция
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Продается квартира площадью 137 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$389,634
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nea Chalkidona, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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