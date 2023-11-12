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Квартиры в Municipal Unit of Dafni, Греция

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
€250,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€250,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€240,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€500,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
€265,000
Квартира 1 спальня с Spalni, с газовым отоплением в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni, с газовым отоплением
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Код недвижимости: 1572 - ПРОДАЕТСЯ 1 Спальня, бок о бок Квартира общей площадью 55 кв.м, на …
€145,000
Квартира 1 спальня с Spalni в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Neos Kosmos Недавно построенная квартира с 1 спальней, 1 кухней ( Гостиная ) 1 ванная комнат…
€43,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
€320,000
Квартира 1 комната с furnishings в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 38 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€80,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€305,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Dafni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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