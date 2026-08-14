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Квартиры в Municipality of Aegina, Греция

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однокомнатные
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5 объектов найдено
Кондо в Пердика, Греция
Кондо
Пердика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Всего в часе езды от Афин, в самом очаровательном приморском поселении Эгинетисса на острове…
$271,623
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Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Апартаменты на острове Эгина 1+1 в новом комплексе, расположившимся на курорте Агиа-Марина, …
$297,645
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Квартира 2 комнаты в Агиа Марина, Греция
Квартира 2 комнаты
Агиа Марина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
Marina Pearl Aegina Invest in Island Serenity. Secure European Residency. Marina Pearl…
$295,780
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Квартира 1 спальня в Портес, Греция
Квартира 1 спальня
Портес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продается полностью меблированная и отремонтированная квартира площадью 45 кв.м. в Portes Ae…
$142,716
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Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция Предлагаются элитные апартаменты с п…
$202,543
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Параметры недвижимости в Municipality of Aegina, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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