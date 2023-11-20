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Квартиры в Коропион, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня с Spalni в Коропион, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Коропион, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Property Code: 1402 - FOR SALE newly built 1 Bedroom, Corner Apartment of total surface 56 …
€80,000
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Квартира 2 спальни с furnishings в Коропион, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€190,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Коропион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€300,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коропион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€200,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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