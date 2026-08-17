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Квартиры в Коропионе, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Коропион, Греция
Квартира 3 спальни
Коропион, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается квартира площадью 125 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$354,213
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Квартира 2 спальни в Коропион, Греция
Квартира 2 спальни
Коропион, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$224,335
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Коропион, Греция
Квартира 3 спальни
Коропион, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$236,142
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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