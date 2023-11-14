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Квартиры в Municipal Unit of Troizinia, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на этаже…
€148,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Troizinia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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