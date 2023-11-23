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Квартиры в Лаврион, Греция

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11 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€255,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лаврион, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
€230,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings в Thoriko, Греция
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings
Thoriko, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 320 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€460,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с Spalni в Agios Gerasimos, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Agios Gerasimos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Код недвижимости: 1426 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Квартира общей площадью 74 кв.м, на …
€160,000
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Квартира 2 спальни с Spalni в Agios Gerasimos, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Agios Gerasimos, Греция
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Property Code: 1427 - Exclusivity FOR SALE 2 Bedrooms, Side to side Apartment of total surf…
€200,000
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Квартира 1 спальня с Spalni в Agios Gerasimos, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Agios Gerasimos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Код недвижимости: 1424 - ПРОДАЕТСЯ 1 Спальня, бок о бок Квартира общей площадью 46 кв.м, на …
€100,000
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Квартира 2 спальни с Spalni в Agios Gerasimos, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Agios Gerasimos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Код недвижимости: 1425 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Квартира общей площадью 64 кв.м, на …
€140,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€195,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лаврион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 83 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€255,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лаврион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€180,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€290,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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