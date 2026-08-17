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Квартиры в Лаврионе, Греция

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2 объекта найдено
Квартира в Лаврион, Греция
Квартира
Лаврион, Греция
Площадь 320 м²
Продается квартира площадью 320 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы
$543,126
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$342,406
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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