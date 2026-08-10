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Квартиры-студии в Аттике, Греция

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Афины
5
Municipality of Athens
5
Municipality of Piraeus
7
Пирей
7
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19 объектов найдено
Студия 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/4
Buena Vista, 7-этажное жилое здание, ПОДХОДИТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ ГРЕЦИИ 250 тыс …
$164,135
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Студия в Municipality of Pallini, Греция
Студия
Municipality of Pallini, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Property Code: HPS5279 - Studio FOR SALE in Pallini Center for € 255.000 . This 56.05 sq. m…
$293,467
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Студия 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
Добро пожаловать в Color Bliss Pagrati Apartment, стильный и приглашающий отдых в одном из с…
$193,117
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Агентство
Alba Residences MON IKE
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Студия 1 комната в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
RENTIS URBAN RESIDENCE | Agios Ioannis Rentis Современный жилой проект в Афинах, полность…
Цена по запросу
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Студия 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Количество этажей 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
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Застройщик
Limar Homes
Языки общения
English, Ελληνικά
Студия в Municipality of Athens, Греция
Студия
Municipality of Athens, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Имущественный код: HPS5285 - Studio FOR SALE в Кукаки - Макригянни Кукаки - Педики Чара за €…
$203,897
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Студия 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Студия 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Студия на продажу: 3 минуты ходьбы от метро EgaleoПолностью отремонтированное здание, предла…
$104,984
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Студия 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Сервисные апартаменты в Афинах — старт продаж Полностью меблированные студии “под ключ” с…
$129,385
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Студия 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/8
Инвестиционные апартаменты под управлением международного бренда Готовая инвестиция с гар…
$119,790
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Студия 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/6
Athenian Horizon Residences Современные инвестиционные апартаменты в центре Афин (Koukaki…
$170,689
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Студия 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/3
Уютная студия «под ключ» площадью 25 м.кв. в районе Аттика в Афинах. Студия расположена н…
$90,705
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Студия 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 7/8
Набор из квартир студий, в новостройках. Две квартиры студии находятся в Пирей, на берегу м…
$271,453
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Студия 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/7
Представляем вашему вниманию новый проект в Афинах – Allore Suites!  Район Афин - любимая вс…
$119,653
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Студия 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/7
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
$162,968
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Студия 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/7
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
$304,207
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Студия 1 комната в Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Апартаменты с обслуживанием — идеальный вариант жилья для студентов, молодых специалистов, т…
$116,077
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Студия 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Piraeus Students Apartments Этот проект представляет собой реконструкцию современного 8-…
$271,413
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Студия 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Новое здание 2022го года  в стиле бохауз, в самом центре Каллифея, На продажу предлагают 3…
$83,565
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Студия 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/7
Уникальный проект строится в районе Каллифеи. Разработанный с уникальным стилем и потрясающ…
$148,681
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Параметры недвижимости в Аттике, Греция

с видом на море
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