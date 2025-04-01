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Квартиры в Municipality of Kropia, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Agia Marina, Греция
Квартира 4 комнаты
Agia Marina, Греция
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается шикарная квартира в элитном пригороде на юге Афин, в районе Вула. Квартира площадь…
$1,76 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Kropia, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов