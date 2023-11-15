Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Papagos - Cholargos
  5. Квартиры

Квартиры в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция

двухкомнатные
4
трехкомнатные
3
Квартира В архив
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€550,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€610,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€210,000
Квартира 4 комнаты с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 4 комнаты с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 172 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€248,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
ID: 1154 - Halandri SALE Квартира общей площадью 105 кв.м. На 1 этаже. Состоит из 2 спален, …
€150,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 173 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
€550,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€300,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€195,000

Параметры недвижимости в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти