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Квартиры в Анависос, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Анависос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Анависос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€160,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€160,000
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