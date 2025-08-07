Показать объекты на карте Показать объекты списком
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/6
Квартира на продажу, этаж: 3-й, 4-й (2 Уровня), в районе: Врилисия - Центр. Площадь собствен…
$536,020
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Двухуровневые апартаменты-мезонеты на 1 и 2 этажах, площадью 77 кв. м с 2 спальнями, 2 ванны…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
Пятый этаж. Квартира площадью 119,91 кв. м с 3 спальнями, гостиной, кухней открытой планиров…
Цена по запросу
TekceTekce
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Проект ПОД ЗОЛОТУЮ ВИЗУ! расположен в Пирее, в тихом рядом с центром города. Пирей являет…
$272,563
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 7 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Многоуровневые квартиры 7 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Newly built apartment building in Peristeri First Maisonette. 5th-6th floor maisonette o…
$379,978
