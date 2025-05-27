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Квартиры с гаражом в Аттике, Греция

Афины
528
Municipality of Athens
526
Пирей
225
Municipality of Piraeus
223
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 6
Продается таунхаус площадью 86 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$309,367
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Роскошная квартира в стадии строительства площадью 124,50 кв.м с уникальным видом на море О…
$768,907
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 6
Продается таунхаус площадью 104 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$324,835
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/7
Недалеко от центра Афин, но в более тихом районе предлагается к продаже квартира в новом жил…
$227,684
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 5
Продается квартира площадью 93 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$268,118
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/4
Продаются две роскошные двухуровневые квартиры площадью 126,24 кв.м с внутренним лифтом и ви…
$826,487
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Аттике

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аттике, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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