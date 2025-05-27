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Квартиры с видом на море в Аттике, Греция

Афины
528
Municipality of Athens
526
Пирей
225
Municipality of Piraeus
223
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70 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$450,311
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 213 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$268,242
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 3 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$187,874
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 139 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 0 уровнях. И…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 179 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 3 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 101 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$229,624
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 5
Новая стильная резиденция с бассейном в 500 метрах от моря, Афины, Греция Предлагаются апар…
$1,20 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Роскошная квартира в стадии строительства площадью 124,50 кв.м с уникальным видом на море О…
$768,907
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
$394,506
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Квартира 1 комната в Municipality of Ilioupoli, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 240 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на море. Недвижимость…
$626,246
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция Предлагают…
$787,924
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
Вулягмени, Кендро (Центр), Апартаменты Продажа, 72 кв.м., Статус объекта: Хорошее, Этаж: 3-й…
$370,366
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция Предлагаются квартиры с видом на море, ба…
$644,976
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 131 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
$287,029
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Квартира 5 комнат в Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$297,467
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Квартира 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$1,25 млн
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Студия 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/7
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
$304,207
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Квартира 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 255 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
$1,67 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 181 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$2,62 млн
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Квартира 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 205 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Девятый этаж …
$1,25 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$260,936
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Квартира 4 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 4
Глифада, Кендро (Центр), Апартаменты Продажа, 148 кв.м., Статус объекта: Строящийся, Этаж: 3…
$1,80 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция Предлагаются квартиры в рез…
$300,267
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
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Квартира 6 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 165 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж …
$526,738
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Квартира 2 комнаты в Метана, Греция
Квартира 2 комнаты
Метана, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на мо…
$154,474
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$203,530
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Квартира 2 комнаты в Saronis, Греция
Квартира 2 комнаты
Saronis, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$281,811
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Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 9
Комплекс апартаментов с полным обслуживанием и видом на море, Пирей, Греция Предлагаются ап…
$282,957
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Типы недвижимости в Аттике

пентхаусы
многоуровневые квартиры
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Параметры недвижимости в Аттике, Греция

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с видом на горы
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