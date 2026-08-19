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Квартиры в Municipality of Troizinia Methana, Греция

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Municipal Unit of Troizinia
7
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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$194,817
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Квартира 2 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$348,309
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$330,598
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Квартира 4 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$684,811
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$188,913
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$247,949
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Grekodom Development
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TekceTekce
Квартира в Метана, Греция
Квартира
Метана, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на мо…
$174,745
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$318,791
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Типы недвижимости в Municipality of Troizinia Methana

однокомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Troizinia Methana, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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