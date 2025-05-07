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Квартиры в Municipality of Petroupoli, Греция

трехкомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$292,600
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в пригороде Афин, Греция Предлагаются апартаменты с собственными садами и …
$402,165
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 117 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж с…
$209,810
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$345,903
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$306,210
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Petroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Petroupoli 107 Sq.m., 3 Bedrooms, 1…
$362,915
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Параметры недвижимости в Municipality of Petroupoli, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
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