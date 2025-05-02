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Квартиры в Melissia Municipal Unit, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 2
Площадь 130 м²
Квартира с прекрасным видом на Афины вплоть до Саронического залива. Площадь 130 м2 с терра…
$532,774
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
$484,645
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 55 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$296,973
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
$399,858
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Квартира в Municipality of Penteli, Греция
Квартира
Municipality of Penteli, Греция
Площадь 84 м²
$116,305
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Квартира 3 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Melissia north of Athens, an excellent apartment of 109sq.m. bright 3rd floor, new and well …
$491,906
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Квартира 3 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Melissia north of Athens, an excellent apartment of 109sq.m. bright 3rd floor, new and well …
$485,136
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
$439,635
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Параметры недвижимости в Melissia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
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