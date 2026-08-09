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Квартиры в Anavissos Municipal Unit, Греция

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Анависос
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$306,984
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Квартира 2 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартира на 2-м этаже – Современный стиль | Вид на море | Идеально для жизни или инвестиций …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Анависос, Греция
Квартира 1 спальня
Анависос, Греция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Продается квартира площадью 34 кв.м в Аттике. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$141,685
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается квартира площадью 150 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$188,913
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Grekodom Development
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Квартира в Анависос, Греция
Квартира
Анависос, Греция
Площадь 78 м²
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимос…
$212,528
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Типы недвижимости в Anavissos Municipal Unit

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

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