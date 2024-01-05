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Квартиры в Municipality of Saronikos, Греция

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14 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€250,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€180,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Код недвижимости: 1503 - ПРОДАЕТСЯ отремонтированный 1 спальня, на фасаде Квартира общей пло…
€55,000
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Квартира 1 спальня в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код недвижимости: 1469 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, квартира в стороне общей площадью 50 кв.м, на …
€80,000
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Квартира 4 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Код недвижимости: 1400 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 4 Спальни, Мезонет общей площадью 250 кв.м, уровни 3 Ан…
€250,000
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Квартира 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Код недвижимости: 1254 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 3 спальни, Мезонет общей площадью 195…
€500,000
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Квартира 4 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€580,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€160,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€220,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€160,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 126 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€280,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 236 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€480,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 236 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена …
€200,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€295,000
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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