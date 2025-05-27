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Квартиры с террасой в Аттике, Греция

Афины
528
Municipality of Athens
526
Пирей
225
Municipality of Piraeus
223
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78 объектов найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 4
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и подземной парковкой, Афины, Греция Предла…
$213,258
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в спокойном районе Перистерион, Греция Предлагаются квартиры с балконами. …
$280,877
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция Предлагаются апартаменты с собственн…
$721,895
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом с центром Перистериона, Греция Предлагаются квартиры с балконами. Не…
$277,132
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 5
Новая стильная резиденция с бассейном в 500 метрах от моря, Афины, Греция Предлагаются апар…
$1,20 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция Предлагаются апартаменты…
$782,490
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
$394,506
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом рядом со станциями метро, Эгалео, Греция Предлагаются светлые комф…
$250,081
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция рядом со станцией метро и центром Перистериона, Греция Предлагаются кварти…
$231,785
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция Предлагают…
$787,924
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 9
Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция Предлагаются меблированны…
$400,357
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция Предлагаются квартиры с видом на море, ба…
$644,976
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция Предлагаются квартиры с балконами и пар…
$1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
$1,05 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 9
Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция Предлагаются…
$204,856
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом ра…
$824,945
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Эгалео, Греция Предлагаются квартиры …
$293,434
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Agia Varvara, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Agia Varvara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Айия-Варвара, Афины, Греция Предлагаю…
$345,600
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Афин, Петруполи, Греция Предлагаются современн…
$270,474
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция Предлагаются квартиры в рез…
$300,267
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Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 6
Малоэтажная резиденция рядом с парком и станцией метро, Пирей, Греция Предлагаются меблиров…
$146,717
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция в центре Афин, Греция Предлагаются апартаменты с большими окнами и терраса…
$562,627
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Квартира 3 комнаты в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 комнаты
периферия Аттика, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с садом и парковкой недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция Предлагаются …
$326,038
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция в центре Афин, Греция Предлагаются апартаменты с обслуживанием и дву…
$426,516
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция Новый жилой комплекс в…
$1,07 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция Предлаг…
$1,15 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
$187,251
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция Предлагаются светлые функциональн…
$470,819
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция Предлагаются функциональные апар…
$635,802
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Типы недвижимости в Аттике

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аттике, Греция

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с видом на горы
с видом на море
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