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Квартиры в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 4/5
Продается: Современная квартира в стадии строительства в Аргируполи, предлагающая светлую и …
$870,129
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Vista Estate
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 3/6
Просторный мезонет с видом на море | Афинская Ривьера | Golden Visa Современный двухуровн…
$913,315
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Роскошная квартира в стадии строительства площадью 124,50 кв.м с уникальным видом на море О…
$768,907
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/4
Продаются две роскошные двухуровневые квартиры площадью 126,24 кв.м с внутренним лифтом и ви…
$826,487
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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