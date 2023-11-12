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Квартиры в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€380,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€260,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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