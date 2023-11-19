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Квартиры в Рафина, Греция

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13 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€340,000
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€315,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Рафина, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€265,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€370,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Рафина, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€350,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€230,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€735,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 74 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€190,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€320,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Рафина, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€210,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€370,000
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