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Квартиры в Municipality of Galatsi, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Galatsi, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Galatsi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Galatsi Karagianneika. In one of the most up-coming areas of Athens, a few steps from the me…
$337,956
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Квартира 2 спальни в Municipality of Galatsi, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Galatsi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Galatsi near the center of Athens, discover this stunning apartment of 105sq.m. on the 1st f…
$273,861
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Galatsi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Galatsi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 8
Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция Предлагаются апартаменты…
$505,714
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Galatsi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Galatsi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Там, где элегантность достигает новых высот, вас ждет райское царство изысканной жизни. Нач…
$228,932
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Параметры недвижимости в Municipality of Galatsi, Греция

с террасой
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