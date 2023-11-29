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Жильё в Ганновер, Германия

квартиры
5
5 объектов найдено
Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Ганновер, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Ганновер, Германия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
€305,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Velber, Германия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Velber, Германия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Архитектура проекта соответствует высоким стандартам, но в то же время нарочито сдержанна. …
€450,000
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ESTATE-SERVICE24
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Кондо 2 комнаты в Velber, Германия
Кондо 2 комнаты
Velber, Германия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
€430,000
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ESTATE-SERVICE24
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Кондо 3 комнаты в Oerie, Германия
Кондо 3 комнаты
Oerie, Германия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
€500,900
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Студия 1 комната в Kircher Bauerschaft, Германия
Студия 1 комната
Kircher Bauerschaft, Германия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 6
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…
€160,000
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ESTATE-SERVICE24
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Параметры недвижимости в Ганновер, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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