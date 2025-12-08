  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Элемента

Элемента

Niederkasseler Lohweg 20 40547 Dьsseldorf
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2014
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Об агентстве

Головной офис компании Элемента расположен в г Дюссельдорф, Германия.

В нашей компании вы можете легко приобрести / продать коммерческую, жилую недвижимость, инвестиционные проекты и доходные дома в Германии. Оставить ваши объекты на управление в нашей компании.

На сделке по недвижимости берем на себя:

  1. Полное сопровождение. Перевод документов, устный и письменный при встречах / у нотариуса
  2. Помощь в открытии банковского счёта в Германии
  3. Ведение вашего объекта по налогообложению (в сотрудничестве с Steuerberater)
  4. Получение налогового номера для иностранных инвесторов
  5. Поиск арендаторов / покупателей
  6. Подготовка любых договоров аренды
  7. Полное управление вашими объектами (Facility Management)
  8. Любые ремонтные работы от мелких до реконструкций

Возьмем на управление Вашу недвижимость

  1. Отчеты ежемесячно/ежеквартально
  2. Перерасчет арендной платы
  3. Ремонтные работы
  4. Если вам это интересно - всю информацию сообщим в запросе
Услуги

Приоритетный вид деятельности

Аренда жилой недвижимости 

Продажа жилой недвижимости 

Продажа/аренда коммерческой недвижимости 

Управление недвижимостью

Дополнительные услуги

 Ознакомительная поездка 

Операции с земельными участками 

Открытие счёта в иностранном банке 

Продажа готового бизнеса

Проектирование

Строительные и подрядные работы 

Юридическое сопровождение на всех этапах покупки недвижимости

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 06:14
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 14 объектов
Квартира 3 комнаты в Кёльн, Германия
Квартира 3 комнаты
Кёльн
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
📍 Вермельскирхен (NRW) – отличная 3-комнатная квартира для инвесторов! Цена: 98.000 € (ок…
$114,170
Студия 2 комнаты в Гельзенкирхен, Германия
Студия 2 комнаты
Гельзенкирхен
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Уютная квартира-студия с лоджией и парковочным местом в Гельзенкирхене (Bulmke-Hüllen) Це…
$95,530
Квартира 4 комнаты в Гельзенкирхен, Германия
Квартира 4 комнаты
Гельзенкирхен
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Просторная 4-комнатная квартира с отличной доходностью в Гельзенкирхене (Роттхаузен) Осно…
$152,615
Квартира 3 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 3 комнаты
Эссен
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2
Современная 3-комнатная квартира с балконом и гаражом в Essen-Steele 205.000 € + 3,57% 452…
$239,089
Дома
Смотреть все 4 объекта
Дом 11 комнат в Херне, Германия
Дом 11 комнат
Херне
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Жилой дом с 2 квартирами и офисным помещением в Херне-Ванне Продаётся просторный жилой д…
$453,686
Дом 9 комнат в Мёнхенгладбах, Германия
Дом 9 комнат
Мёнхенгладбах
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом— идеальное вложение капитала! Мёнхенгладбах (Nordrhein-Westfalen) Цена…
$325,394
Дом 6 комнат в Мёнхенгладбах, Германия
Дом 6 комнат
Мёнхенгладбах
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом— отличная инвестиция! 41063 Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) Цен…
$325,394
Дом 6 комнат в Мёнхенгладбах, Германия
Дом 6 комнат
Мёнхенгладбах
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 233 м²
Количество этажей 5
Продаётся доходный многоквартирный дом в Мёнхенгладбахе! Цена 400.000 € + 3,57% комиссия …
$466,515
Наши агенты в Германии
Ксения Йакут
Ксения Йакут
19 объектов
Агентства рядом
DEM GROUP GmbH
Германия, Дюссельдорф
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 42 Коммерческая недвижимость 31 Земельные участки 1
Компания DEM GROUP специализируется на продаже недвижимости в Германии. Наша компания работает на рынке недвижимости Германии более 10 лет и помогает нашим клиентам приобрести: инвестиционные проекты по строительству малоэтажного жилья в Германии с доходностью от 7.5 % до 20% годовы…
Оставить заявку
NWE Investment
Германия, Лейпциг
Год основания компании 2001
NWE - оператор рынка коммерческой недвижимости, предоставляющий полный спектр услуг по работе с инвестиционными активами. Компания основана более 20 лет назад Обладатель одной из самых больших баз коммерческих объектов Германии Наши офисы и представительства расположены в Берлине, …
Оставить заявку
ESTATE-SERVICE24
Германия, Франкфурт-на-Майне
Год основания компании 2008
Жилая недвижимость 105 Коммерческая недвижимость 71
ESTATE-SERVICE24 —  риэлторская компания с многолетним успешным опытом работы. Центральный офис компании расположен во Франкфурте. Мы помогаем нашим клиентам со всего мира приобретать коммерческую недвижимость (отели, магазины и офисные помещения, расположенные на первых этажах зданий, супер…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Deutsch
V.Mann GmbH
Германия, Северный Рейн — Вестфалия
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 2 Коммерческая недвижимость 3
Оставить заявку
FinSTrise
Германия, Мёнхенгладбах
Жилая недвижимость 48 Коммерческая недвижимость 36 Земельные участки 3
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти