Об агентстве

Головной офис компании Элемента расположен в г Дюссельдорф, Германия.

В нашей компании вы можете легко приобрести / продать коммерческую, жилую недвижимость, инвестиционные проекты и доходные дома в Германии. Оставить ваши объекты на управление в нашей компании.

На сделке по недвижимости берем на себя:

Полное сопровождение. Перевод документов, устный и письменный при встречах / у нотариуса Помощь в открытии банковского счёта в Германии Ведение вашего объекта по налогообложению (в сотрудничестве с Steuerberater) Получение налогового номера для иностранных инвесторов Поиск арендаторов / покупателей Подготовка любых договоров аренды Полное управление вашими объектами (Facility Management) Любые ремонтные работы от мелких до реконструкций

Возьмем на управление Вашу недвижимость