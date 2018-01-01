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Tbilisi Gardens

Тбилиси, Грузия
от
€141,451
;
6
Описание Описание
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О комплексе

Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от застройщика Quadrum Global.Новое здание находится в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится недалеко от угла и рядом находится автобусная остановка.Жилой комплекс Gardens of Tbilisi окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк.

Информация о проекте

Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от разработчика Quadrum Global.

Где находится Тбилисский сад?

Новое здание расположено в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела.

Как обойти?

Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится прямо за углом, а рядом находится автобусная остановка.

Что вокруг?

Жилой комплекс Сады Тбилиси окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк.

Каковы особенности проекта?

Тбилисские сады выделяются среди других новостроек своим оригинальным дизайном. Привлекают внимание струящиеся линии фасада высотного здания со встроенными пристроенными помещениями. Дом построен по стандартам, принятым в Нью-Йорке.

Каркасное здание облицовано вентилируемыми навесными алюминиевыми панелями. Комплекс будет оснащен следующим:

  • Современное технологическое и противопожарное оборудование
  • Водяной бак
  • Аварийный генератор электроэнергии

Удобства, которые доступны на территории, включают:

  • Ландшафтное оформление зелёной зоны
  • Подземная парковка для жителей
  • Детский сад
  • Бассейн
  • Зал событий
  • Фитнес-центр
  • Четыре лифта

    Доступные единицы бывают в виде студий, одно-, двух-, трех-, четырех и пятикомнатных квартир. Размеры агрегатов колеблются от 59,6 до 245 м2 . В стоимость входит энергоэффективное остекление. В каждой квартире установлены технические балконы с котлами и кондиционерами.

    Отзывы о новостройке можно найти на форумах и в социальных сетях. На официальном сайте есть фотографии со стройплощадки. Позвонив в отдел продаж, вы можете получить консультацию по ипотеке и рассрочке.

Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
29
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 127.0
Цена за м², EUR 3 453
Цена квартиры, EUR 438 497
Местонахождение новостройки
Тбилиси, Грузия

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Tbilisi Gardens
Тбилиси, Грузия
от
€141,451
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