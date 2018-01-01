Tbilisi Gardens

Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от застройщика Quadrum Global.Новое здание находится в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится недалеко от угла и рядом находится автобусная остановка.Жилой комплекс Gardens of Tbilisi окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк.

Информация о проекте

Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от разработчика Quadrum Global.

Где находится Тбилисский сад?

Новое здание расположено в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела.

Как обойти?

Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится прямо за углом, а рядом находится автобусная остановка.

Что вокруг?

Жилой комплекс Сады Тбилиси окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк.

Каковы особенности проекта?

Тбилисские сады выделяются среди других новостроек своим оригинальным дизайном. Привлекают внимание струящиеся линии фасада высотного здания со встроенными пристроенными помещениями. Дом построен по стандартам, принятым в Нью-Йорке.

Каркасное здание облицовано вентилируемыми навесными алюминиевыми панелями. Комплекс будет оснащен следующим:

Современное технологическое и противопожарное оборудование

Водяной бак

Аварийный генератор электроэнергии

Удобства, которые доступны на территории, включают: