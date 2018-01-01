Archi Dighomi 3 - многофункциональный жилой комплекс в Диди Дигоми, отличающийся эстетической привлекательностью, изысканной архитектурой и характерным стилем. Он включает в себя коммерческое помещение, 7000 кв.м. зеленый двор, один детский и два спортивных поля. Энергоэффективные немецкие блоки Ytong используются в строительстве. Блок поддерживает температуру, экономит энергию на 40% и, следовательно, снижает затраты на коммунальные услуги.
Archi Dighomi 3 включает в себя коммерческие и парковочные места и 7000 кв.м. зеленый двор с двумя игровыми площадками и одной спортивной площадкой.
Archi Dighomi 3 имеет удобное расположение. Ратуша Тбилиси планирует построить новые дороги для доступа к жилому комплексу через аллею Агмашенебели, улицу короля Фарнаваза и улицу короля Мириана.