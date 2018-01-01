Archi Dighomi 3

Батуми, Грузия

от €67,331

32–82 м² 3

Сдача в: 2026

Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры в апарт-отеле европейского уровня. Квартиры в 30-этажном апарт-отеле полностью отремонтированы, меблированы и оборудованы. Планировками студия, студия с одной и двумя спальням от 32 до 82кв.м. С балконов открывается панорамный вид на море. Весь платеж можно разбить на 20 месяцев. Апарт-отель имеет все условия для идеального отдыха и является источником дополнительного дохода в течение всего года для владельцев квартир. Имея идеальную локацию в центре нового Батуми. В апарт-отеле вы найдете бассейн, ресторан, бар, лаундж, детскую зону, конференц- и фитнес-залы. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость в Грузии под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 7-10%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость в Грузии растёт в цене примерно на 16%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Брокеры на территории Грузии, РФ, Казахстана, Белоруссии и др. стран; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Грузии! Юридическое сопровождение в подарок!