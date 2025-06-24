Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала

Рады представить вашему вниманию новый многофункциональный жилой комплекс европейского уровня в историческом районе Тбилиси, Ортачала, созданный для тех, кто ценит комфорт, экологичность и продуманную инфраструктуру в гармонии с духом Старого Тбилиси. Концепция и преимущества: современная архитектура, гармонично вписанная в историческую среду Старого Тбилиси; экологически чистая и тихая локация вблизи центра; внутренняя инфраструктура, ориентированная на потребности резидентов — безопасные дворы, спортивные и детские площадки, зоны для прогулок; две очереди строительства на участке 13 177 м², включая коммерческие пространства и все необходимые сервисы для комфортной жизни.

Планировки

Студия — от 32.8 м² / от $49,200

С 1 спальней — от 51.7 м² / от $77,600

С 2 спальнями — от 76.4 м² / от $,114,600

Офисные помещения — от 32.8 м² / от $47,600

Коммерческие помещения — от 43.6 м² / цена по запросу

Инфраструктура для жизни и отдыха

Детские игровые и развлекательные зоны

Футбольное поле и корт для падел тенниса

7 000 м² озеленённых рекреационных пространств

Просторные зоны отдыха для жителей

3-х уровневый подземный паркинг

Офисные и коммерческие пространства

Ортачала — один из старейших и наиболее живописных районов Тбилиси, расположенный на правом берегу реки Куры. Он отличается спокойной и экологически чистой атмосферой по сравнению с другими районами города, а близость к реке и наличие зеленых насаждений способствуют созданию благоприятной среды для жизни. Этот район известен своей богатой историей, уникальной архитектурой и спокойной атмосферой, что делает его привлекательным местом для проживания и инвестиций.