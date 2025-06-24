Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала

Рады представить вашему вниманию новый многофункциональный жилой комплекс европейского уровня в историческом районе Тбилиси, Ортачала, созданный для тех, кто ценит комфорт, экологичность и продуманную инфраструктуру в гармонии с духом Старого Тбилиси. Концепция и преимущества: современная архитектура, гармонично вписанная в историческую среду Старого Тбилиси; экологически чистая и тихая локация вблизи центра; внутренняя инфраструктура, ориентированная на потребности резидентов — безопасные дворы, спортивные и детские площадки, зоны для прогулок; две очереди строительства на участке 13 177 м², включая коммерческие пространства и все необходимые сервисы для комфортной жизни.
Планировки
Инфраструктура для жизни и отдыха
Ортачала — один из старейших и наиболее живописных районов Тбилиси, расположенный на правом берегу реки Куры. Он отличается спокойной и экологически чистой атмосферой по сравнению с другими районами города, а близость к реке и наличие зеленых насаждений способствуют созданию благоприятной среды для жизни. Этот район известен своей богатой историей, уникальной архитектурой и спокойной атмосферой, что делает его привлекательным местом для проживания и инвестиций.