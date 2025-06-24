  1. Realting.com
  Грузия
  Тбилиси
  Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала

Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала

Тбилиси, Грузия
от
$49,200
BTC
0.5852242
ETH
30.6741027
USDT
48 643.2776869
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 32728
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    26

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Рады представить вашему вниманию новый многофункциональный жилой комплекс европейского уровня в историческом районе Тбилиси, Ортачала, созданный для тех, кто ценит комфорт, экологичность и продуманную инфраструктуру в гармонии с духом Старого Тбилиси. Концепция и преимущества: современная архитектура, гармонично вписанная в историческую среду Старого Тбилиси; экологически чистая и тихая локация вблизи центра; внутренняя инфраструктура, ориентированная на потребности резидентов — безопасные дворы, спортивные и детские площадки, зоны для прогулок; две очереди строительства на участке 13 177 м², включая коммерческие пространства и все необходимые сервисы для комфортной жизни.

 

Планировки

  • Студия — от 32.8 м² / от $49,200
  • С 1 спальней — от 51.7 м² / от $77,600
  • С 2 спальнями — от 76.4 м² / от $,114,600

 

  • Офисные помещения — от 32.8 м² / от $47,600
  • Коммерческие помещения — от 43.6 м² / цена по запросу

 

Инфраструктура для жизни и отдыха

 

  • Детские игровые и развлекательные зоны
  • Футбольное поле и корт для падел тенниса
  • 7 000 м² озеленённых рекреационных пространств
  • Просторные зоны отдыха для жителей
  • 3-х уровневый подземный паркинг
  • Офисные и коммерческие пространства

 

Ортачала — один из старейших и наиболее живописных районов Тбилиси, расположенный на правом берегу реки Куры. Он отличается спокойной и экологически чистой атмосферой по сравнению с другими районами города, а близость к реке  и наличие зеленых насаждений способствуют созданию благоприятной среды для жизни. Этот район известен своей богатой историей, уникальной архитектурой и спокойной атмосферой, что делает его привлекательным местом для проживания и инвестиций.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 32.8
Цена за м², USD 1,500
Цена квартиры, USD 49,200

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
