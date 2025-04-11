Квартира в новостройке Archi Varketili 2

Тбилиси, Грузия

Испанский квартал в Тбилиси Это предложение для тех, кто ищет что-то уникальное, где дом значит больше, чем просто стены! Представляем «Испанский квартал», новый жилой и гостиничный комплекс, расположенный в самом сердце города, с захватывающим видом на реку Мтквари и Старый Тбилиси, всего…