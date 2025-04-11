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Квартира в новостройке Archi Varketili 2

Тбилиси, Грузия
от
$1,100
;
5
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20792
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.07.2024

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Метро
    Varketili (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    18

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Archi Varketili 2 is a residential house, which is being built in Varketili III massif, 5 minutes' walk from Varketili metro station. 2,600 sq.m. green yard is provided for the 18-storey project, where a children's playground will be located. High quality Alucobond material is used for facade cladding. For construction an environmentally friendly, energy-efficient building block of the German brand YTONG is used, which maintains the temperature and saves energy by 40%, which reduces utility bills.

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия

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Квартира в новостройке Archi Varketili 2
Тбилиси, Грузия
от
$1,100
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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