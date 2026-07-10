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Квартира в новостройке Park Home Saburtalo

Тбилиси, Грузия
от
$175,000
;
5
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ID: 20151
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.07.2024

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Адрес
    улица Камани
  • Метро
    Delisi (~ 600 м)

О комплексе

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За пределами удачного расположения главное превосходство "Park Home Saburtalo" - окружающий парк и коммерческое пространство, где можно посетить рестораны, кафе, купить предметы домашнего обихода или другие вещи, отдохнуть и восстановиться в фитнес-центре или бассейне и т.д. - сделать все, что является частью вашей современной и комфортной повседневной жизни.
 

Комплекс высотой 27 этажей предлагает на выбор 210 жилых квартир разного размера, от 40 м2 до 120 м2, и благодаря удобному планированию их даже практически возможно объединить. В комплексе есть наземные и подземные парковочные участки для ваших автомобилей. Весь комплекс оснащен противопожарными системами бельгийского и немецкого производства, соблюдаются все меры безопасности.
 

"Park Home Saburtalo" - это возможность жить в центре города, идти в ногу с его ритмом и в свое время ощущать спокойную и ориентированную на досуг среду за пределами города, в месте, созданном исключительно для вас. Это место вмещает все необходимое, чтобы жить комфортно, тихо и наслаждаться каждым днем.


Строительство комплекса планируется завершить в 2023 году.

 

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    29

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.0
Цена за м², USD 3,433
Цена квартиры, USD 154,500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 90.0
Цена за м², USD 2,811
Цена квартиры, USD 252,999

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение

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Квартира в новостройке Park Home Saburtalo
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Многоквартирный жилой дом Moma Liv
Многоквартирный жилой дом Moma Liv
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