Квартира в новостройке Park Home Saburtalo

За пределами удачного расположения главное превосходство "Park Home Saburtalo" - окружающий парк и коммерческое пространство, где можно посетить рестораны, кафе, купить предметы домашнего обихода или другие вещи, отдохнуть и восстановиться в фитнес-центре или бассейне и т.д. - сделать все, что является частью вашей современной и комфортной повседневной жизни.



Комплекс высотой 27 этажей предлагает на выбор 210 жилых квартир разного размера, от 40 м2 до 120 м2, и благодаря удобному планированию их даже практически возможно объединить. В комплексе есть наземные и подземные парковочные участки для ваших автомобилей. Весь комплекс оснащен противопожарными системами бельгийского и немецкого производства, соблюдаются все меры безопасности.



"Park Home Saburtalo" - это возможность жить в центре города, идти в ногу с его ритмом и в свое время ощущать спокойную и ориентированную на досуг среду за пределами города, в месте, созданном исключительно для вас. Это место вмещает все необходимое, чтобы жить комфортно, тихо и наслаждаться каждым днем.



Строительство комплекса планируется завершить в 2023 году.