Lisi Residence — это экологически чистый и безопасный жилой комплекс состоящий из вилл и малоэтажных многоквартирных домов, построенный на территории площадью 23 000 м2. Комплекс имеет низкую плотность застройки и расположен недалеко от озера Лиси. На территории комплекса есть бассейн, круглосуточная охрана, спортивные площадки и детские игровые площадки. Состояние сдачи апартамента — ремонт / под ключ. Общая площадь — 52,65 м2. Жилая площадь — 46 м2. Площадь балкона — 6,65 м2. 0% рассрочка от застройщика на 1 год. Первоначальный взнос — от 30%.