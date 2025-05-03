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Дома с садом в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
13
Koinoteta Agiou Tychona
194
Demos Agiou Athanasiou
165
муниципалитет Лимасол
114
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56 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Независимый дом с тремя спальнями для продажи в часовне - провинция Лимассол, с 175 м ² крыт…
$370,366
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Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
The property has a wonderful sea view with only 30 meters distance to the beach.  It is loca…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 27 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью 270…
$646,812
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Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
$455,767
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Площадь 258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
$1,57 млн
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Коттедж 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Продается роскошный отдельно стоящий дом с тремя спальнями в районе Экали - Лимассол, площад…
$375,370
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Вилла 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
$705,697
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Дом 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Immerse yourself in the epitome of modern living with this exquisite 4-bedroom villa nestled…
$2,02 млн
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Вилла 3 комнаты в Палодея, Кипр
Вилла 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$614,294
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Вилла 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами с садами рядом с автомагистралью, Суни, Кипр Предлагаются …
$445,585
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Коттедж 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 161 м²
Продается независимый трехкомнатный дом в провинции Ипсуполи - Лимассол, площадью 161 кв.м.м…
$294,951
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Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 159 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$459,924
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от моря, в центре Лимассола, Кипр Предла…
$1,47 млн
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, пл…
$646,812
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Дом 6 спален в район Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Explore opulent living at Mansion in Kalogiroi/Mouttagiaka! This grand residence boasts 6 be…
$4,90 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
$1,30 млн
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Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
This Fantastic villa is off-plan and can be constructed according to the customers taste. Th…
$2,66 млн
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тремитоуза - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер по…
$369,939
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами и террасами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются виллы с бассей…
$864,000
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Коттедж 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 177 м²
$291,970
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Коттедж 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 208 м²
For sale a four bedroom detached house in Pano Deftera - Nicosia province, with 208 sq.m. in…
$293,553
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Дом 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Two-storey detached property located in the beautifull area of Agia Fyla in Limassol. The g…
$1,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от центра Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с ба…
$739,019
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Платресе - провинция Лимассол, площадью 250 к…
$949,842
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Площадь 430 м²
Строящаяся роскошная вилла с пятью спальнями, подвал, продается в Агиос Афанасиос - провинци…
$1,50 млн
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Коттедж 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$564,906
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Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Независимый дом с тремя спальнями для продажи в часовне - провинция Лимассол, с 175 м ² крыт…
$370,366
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
$949,842
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Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 171 м²
Three bedroom under construction detached house for sale in Ipsonas - Limassol Province, wit…
$368,185
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Типы недвижимости в районе Лимасол

виллы
коттеджи
бунгало
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

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