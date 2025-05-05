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Дома в Prastio Kellakiou, Кипр

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Prastio Kellakiou, Кипр
Дом 3 спальни
Prastio Kellakiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Энергоэффективность «А» 2 года гарантии Австрийская фотоэлектрическая система 3KW Немецкая и…
$401,947
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Дом 5 спален в Прастио, Кипр
Дом 5 спален
Прастио, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 507 м²
Surrounded by spectacular scenery this substantial 5 bedroom property is located in the quie…
$1,30 млн
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Параметры недвижимости в Prastio Kellakiou, Кипр

Недорогая
Элитная
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