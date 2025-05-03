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Дуплексы в районе Лимасол, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
5
муниципалитет Лимасол
5
Гермасойя
10
Гермасойя
6
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21 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/3
Это жилой комплекс премиум-класса в престижном туристическом районе Лимассола, Гермасогея. П…
$603,732
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Недвижимость расположена в тихом жилом районе в Гермасогее, одном из лучших районов Лимассол…
$578,485
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/4
Это стильная жилая застройка с роскошными квартирами и пентхаусами, предназначенными для тог…
$2,20 млн
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Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 31/32
Роскошные апартаменты на продажу в Лимассоле, Неаполисский район - центр туристической зоны.…
$5,93 млн
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Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
Этаж 21/24
Дуплекс Апартаменты с четырьмя спальнями продаются с панорамным видом и морским бризом во вс…
$6,07 млн
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Современный жилой дом, состоящий всего из 2 квартир, расположен в туристическом районе Потам…
$713,985
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Дуплекс 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/3
Проект тихий склон холма на восточной стороне Лимассола. Его главное расположение на возвыш…
$1,36 млн
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Недвижимость расположена в тихом жилом районе в Гермасогее, одном из лучших районов Лимассол…
$552,141
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Дуплекс 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Новое современное 3-этажное здание расположено в престижном районе в районе Линопетра, Лимас…
$455,543
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Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Этаж 24/24
Пол 24/25/26 Дуплекс Апартаменты с четырьмя спальнями продаются с панорамным видом и морским…
$6,83 млн
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Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Этаж 1/4
Это стильная жилая застройка с роскошными квартирами и пентхаусами, предназначенными для тог…
$2,81 млн
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/3
Недвижимость расположена в тихом жилом районе в Гермасогее, одном из лучших районов Лимассол…
$661,910
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Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/5
Эти просторные квартиры являются воплощением современной, дизайнерской жизни. В этом бутике …
$1,79 млн
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Дуплекс 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 327 м²
Этаж 3/4
Добро пожаловать в эту роскошную пятикомнатную трехэтажную квартиру, расположенную в престиж…
$2,52 млн
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 239 м²
Этот жилой комплекс является первой суперяхтой Марина на Кипре и в настоящее время является …
$5,60 млн
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Этот жилой комплекс является первой суперяхтой Марина на Кипре и в настоящее время является …
$6,70 млн
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Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 3
Это уникальный комплекс, расположенный в центре Лимассола в престижных жилых районах города,…
$1,96 млн
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Дуплекс 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Здесь вы можете насладиться лучшим из обоих миров - мирным побегом, где звуки природы наполн…
$515,917
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Дуплекс 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Здесь вы можете насладиться лучшим из обоих миров - мирным побегом, где звуки природы наполн…
$713,502
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Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Эксклюзивно занимая уровни от 31 до 34, наши трех- и четырехместные двухместные дома предлаг…
$6,09 млн
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Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Идеально расположенный в центре туристического района Ермасойя, рядом с супермакетом Papas в…
$647,640
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

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