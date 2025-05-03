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Дома с бассейном в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
13
Koinoteta Agiou Tychona
194
Demos Agiou Athanasiou
165
муниципалитет Лимасол
114
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43 объекта найдено
Вилла в район Лимасол, Кипр
Вилла
район Лимасол, Кипр
Площадь 140 м²
Очаровательный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный на окраине Лимассола,…
$391,564
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Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
The property has a wonderful sea view with only 30 meters distance to the beach.  It is loca…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в район Лимасол, Кипр
Вилла 6 комнат
район Лимасол, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 594 м²
Количество этажей 3
Концептуальный дизайн виллы как будто опережает время, заставляя уделить отдыху еще больше н…
$3,98 млн
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Площадь 258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
$1,57 млн
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Коттедж 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Продается роскошный отдельно стоящий дом с тремя спальнями в районе Экали - Лимассол, площад…
$375,370
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Вилла 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
$705,697
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Дом 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Дом 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
These stunning 3-bedroom villas, with the option for an additional bedroom, offer a serene r…
$741,079
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Дом 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Immerse yourself in the epitome of modern living with this exquisite 4-bedroom villa nestled…
$2,02 млн
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Таунхаус 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Элитный комплекс, состоящий из семи таунхаусов deluxe класса, расположен в очаровательном ме…
$711,493
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, пл…
$646,812
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Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 511 м²
Enjoy living on the sea in a private luxury home with unimpeded views of the Marina and the …
$10,46 млн
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Дом 6 спален в район Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Explore opulent living at Mansion in Kalogiroi/Mouttagiaka! This grand residence boasts 6 be…
$4,90 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
$1,30 млн
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Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
This Fantastic villa is off-plan and can be constructed according to the customers taste. Th…
$2,66 млн
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Платресе - провинция Лимассол, площадью 250 к…
$949,842
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Площадь 430 м²
Строящаяся роскошная вилла с пятью спальнями, подвал, продается в Агиос Афанасиос - провинци…
$1,50 млн
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
$949,842
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Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 171 м²
Three bedroom under construction detached house for sale in Ipsonas - Limassol Province, wit…
$368,185
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$676,665
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Коттедж 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 224 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
$709,882
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Дом 4 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 645 м²
This oceanfront estate boasts immediate access to a sandy shoreline. Constructed in a Medite…
$16,35 млн
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Дом 5 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 648 м²
Boasting classic Mediterranean architecture, this House embodies the ideal retreat while sea…
$6,10 млн
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Дом 5 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 515 м²
Magnificent 5-bedroom villa on a large plot with a stunning sea view. The villa is part of …
$3,76 млн
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Дом 6 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 6 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 775 м²
Property Overview: Positioned on the top of the hill with magnificent views Project des…
$3,65 млн
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Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
This modern mansion is located in one of Limassol's most exclusive residential neighborhoods…
$2,83 млн
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Дом 5 спален в район Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 640 м²
Brand New 5 Bedroom Super Luxurious Villa For Sale in Amathounta area, Limassol with Stunnin…
$6,10 млн
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Дом 12 спален в район Лимасол, Кипр
Дом 12 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 039 м²
Limassol Marina is an exciting new destination in the Mediterranean. Designed by a world-ren…
$17,74 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Enjoy living on the sea in a private luxury home with unimpeded views of the Marina and the …
$4,25 млн
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Типы недвижимости в районе Лимасол

виллы
коттеджи
бунгало
дуплексы

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

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