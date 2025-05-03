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Виллы в районе Лимасол, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
9
Demos Agiou Athanasiou
21
муниципалитет Лимасол
4
Гермасойя
16
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128 объектов найдено
Вилла в район Лимасол, Кипр
Вилла
район Лимасол, Кипр
Площадь 140 м²
Очаровательный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный на окраине Лимассола,…
$391,564
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Вилла в Суни-Занакия, Кипр
Вилла
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Проект представляет собой красивый жилой комплекс на окраине Лимассола, предлагающий потряса…
$746,432
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Открытая планировка этой виллы плавно соединяет гостиную с обеденной зоной и современной кух…
$2,74 млн
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Уникальный закрытый комплекс с жилыми помещениями: бассейн, тренажерный зал, сауна и кафе. Ш…
$658,617
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Эта роскошная вилла с 3 спальнями предлагает высококачественную отделку и кухню в итальянско…
$1,02 млн
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Вилла в Суни-Занакия, Кипр
Вилла
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Проект представляет собой красивый жилой комплекс на окраине Лимассола, предлагающий потряса…
$581,778
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Вилла в Суни-Занакия, Кипр
Вилла
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 332 м²
Эта исключительная вилла с 5+ спальнями - это предстоящий проект, который предложит идеально…
$2,41 млн
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Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
$455,767
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Вилла 6 комнат в район Лимасол, Кипр
Вилла 6 комнат
район Лимасол, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 594 м²
Количество этажей 3
Концептуальный дизайн виллы как будто опережает время, заставляя уделить отдыху еще больше н…
$3,98 млн
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Вилла в Мутайяка, Кипр
Вилла
Мутайяка, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Вилла с бассейном на продажу, район Муттагиака, Лимассол. Вилла полностью отремонтирована. П…
$1,65 млн
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Площадь 258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
$1,57 млн
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Вилла в Мутайяка, Кипр
Вилла
Мутайяка, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Описание виллы: • Полы: 4 этажа • Площадь: 360 кв.м. • Земельный участок: 4 акра Подвал: • …
$933,041
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Вилла в Суни-Занакия, Кипр
Вилла
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя исключительную возможность владеть виллой вне плана с видом на море недале…
$437,980
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Вилла 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
$705,697
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Вилла 3 комнаты в Палодея, Кипр
Вилла 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$614,294
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Вилла 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами с садами рядом с автомагистралью, Суни, Кипр Предлагаются …
$445,585
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Роскошная вилла в Agios Athanasios Откройте для себя роскошь, заключенную в этой современной…
$3,29 млн
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Вилла в Писсури, Кипр
Вилла
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается 2-х спальная вилла в экологически чистом районе, в знаменитом деревенском курорте …
$481,888
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 829 м²
Расположен в жилом районе Агиос Атанасиос, недалеко от престижной школы Фоли и хорошо развит…
$4,94 млн
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Вилла 5 комнат в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Вилла 5 комнат
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Дом входит в Комплекс из пяти домов и расположен в 200 м от моря между 5 звездочными отелями…
$1,69 млн
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла на продажу в Мони, Limassol Suburb Эта уникальная вилла расположена в живописном райо…
$691,548
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Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 159 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$459,924
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Вилла в Монагрулли, Кипр
Вилла
Монагрулли, Кипр
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Монагралли Хиллз, Виллай 1 - Среодэмно -Морско -Стел С. 3 СПАЛЕЙНАМИ ДЖАПОДА, РОСПОЛОНАН. Ви…
$647,414
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Вилла в Суни-Занакия, Кипр
Вилла
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Проект представляет собой красивый жилой комплекс на окраине Лимассола, предлагающий потряса…
$620,198
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от моря, в центре Лимассола, Кипр Предла…
$1,47 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 311 м²
Современная вилла с красивым садом, гаражом с двойным покрытием, большими террасами и дополн…
$1,23 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 436 м²
Разработанный с современным видом, в отличном месте, обеспечивая роскошную жизнь, комфорт и …
$2,47 млн
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Представляем роскошные виллы - коллекцию элегантных трехэтажных домов, предлагающих идеально…
$1,21 млн
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Вилла в Мутайяка, Кипр
Вилла
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2
Эта великолепная вилла, расположенная на престижных холмах Калогирои в Лимассоле, предлагает…
$1,21 млн
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Вилла в Суни-Занакия, Кипр
Вилла
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Проект представляет собой красивый жилой комплекс на окраине Лимассола, предлагающий потряса…
$482,986
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с гаражом
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с видом на горы
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