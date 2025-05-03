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Бунгало в районе Лимасол, Кипр

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8 объектов найдено
Бунгало в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Бунгало
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в красивом и тихом районе побережья Агиос Тихон, этот просторный отдельно стоя…
$2,31 млн
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Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Продается 3 спальни Бунгало в экологически чистом районе, в знаменитом деревенском курорте П…
$437,980
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Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается 2 спальни Бунгало в экологически чистом районе, в знаменитом деревенском курорте П…
$458,836
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Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается 2 спальни Бунгало в экологически чистом районе, в знаменитом деревенском курорте П…
$577,387
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Бунгало в Суни-Занакия, Кипр
Бунгало
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 1
Уникальная возможность, бунгало с 3 спальнями, расположенное в Соуни. Это свойство находитс…
$493,963
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Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 3
Этаж 1
3-комнатное бунгало на продажу, в 150 метрах от голубого флага Pissouri Beach Устанавливает…
Цена по запросу
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Бунгало в Fasoula Lemesou, Кипр
Бунгало
Fasoula Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Это совершенно новая современная разработка дизайна, расположенная недалеко от главной дорог…
$977,611
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Бунгало в Акрунда, Кипр
Бунгало
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая, полностью автоматизированная умная резиденция занимает впечатляющий участок…
$790,340
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

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