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Дома в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Финикария, Кипр
Дом 3 спальни
Финикария, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Этот дом расположен в Финикарии, Лимассол. Он находится в тихом районе с удивительным видом.…
$681,141
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Параметры недвижимости в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

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