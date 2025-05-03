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Дома с видом на море в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
13
Koinoteta Agiou Tychona
194
Demos Agiou Athanasiou
165
муниципалитет Лимасол
114
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14 объектов найдено
Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
The property has a wonderful sea view with only 30 meters distance to the beach.  It is loca…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами с садами рядом с автомагистралью, Суни, Кипр Предлагаются …
$445,585
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Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 511 м²
Enjoy living on the sea in a private luxury home with unimpeded views of the Marina and the …
$10,46 млн
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Дом 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Two-storey detached property located in the beautifull area of Agia Fyla in Limassol. The g…
$1,08 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$676,665
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Дом 4 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 645 м²
This oceanfront estate boasts immediate access to a sandy shoreline. Constructed in a Medite…
$16,35 млн
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Дом 5 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 515 м²
Magnificent 5-bedroom villa on a large plot with a stunning sea view. The villa is part of …
$3,76 млн
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Дом 6 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 6 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 775 м²
Property Overview: Positioned on the top of the hill with magnificent views Project des…
$3,65 млн
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Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
This modern mansion is located in one of Limassol's most exclusive residential neighborhoods…
$2,83 млн
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Дом 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
The Geometric form of the villas is designed through research to meld with the dynamism of t…
$997,901
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Дом 12 спален в район Лимасол, Кипр
Дом 12 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 039 м²
Limassol Marina is an exciting new destination in the Mediterranean. Designed by a world-ren…
$17,74 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Enjoy living on the sea in a private luxury home with unimpeded views of the Marina and the …
$4,25 млн
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Дом 6 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 6 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 635 м²
Τwo assets (Ground & Upper floor) located in a premium area of Agios Tychon, Limassol up to …
$2,07 млн
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Дом 5 спален в район Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Площадь 683 м²
This Beautiful Property constitutes an upscale residential locality showcasing upscale mansi…
$4,30 млн
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Типы недвижимости в районе Лимасол

виллы
коттеджи
бунгало
дуплексы

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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