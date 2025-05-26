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Таунхаусы в районе Лимасол, Кипр

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7 объектов найдено
Таунхаус в район Лимасол, Кипр
Таунхаус
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Расположенный в самом сердце Лимассола, этот изысканный таунхаус олицетворяет современную эл…
$732,820
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Таунхаус в район Лимасол, Кипр
Таунхаус
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Лимассол Гринс (Limassol Greens) является  гольф- и спа-курортом и жилым комплексом на Кипре…
$814,878
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Таунхаус в район Лимасол, Кипр
Таунхаус
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 308 м²
Шикарный жилой комплекс в центре Лимассола, в престижном и тихом районе туристической зоны, …
$2,91 млн
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Таунхаус в Tserkezoi Municipality, Кипр
Таунхаус
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Этот новый курорт с гольф-полем располагается рядом с самым большим соленым озером на остров…
$1,24 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$676,665
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$706,518
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Таунхаус 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Элитный комплекс, состоящий из семи таунхаусов deluxe класса, расположен в очаровательном ме…
$711,493
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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