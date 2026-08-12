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Жилье в Grad Zadar, Хорватия

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Задар
86
107 объектов найдено
Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Роскошная современная вилла на первой линии на Ривьере Задара – Эксклюзивная прибрежная жизн…
$9,23 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Откройте для себя виллу своей мечты в Хорватии на продажу – потрясающая вилла первой линии в…
$2,80 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Великолепная новая вилла в стиле палаццо расположена в небольшой деревне, всего в нескольких…
$1,38 млн
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Квартира 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
$1,97 млн
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Дом 30 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 30 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 800 м²
Расположение: Zadar Построено: 2006 Центр города: 15 км Море: o.5 км Расстояние до аэропорта…
$4,04 млн
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Дом 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Дом 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Задар - одно из самых доминирующих мест на побережье Адриатического моря, которое обязательн…
$1,27 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Строящийся комплекс из трех роскошных современных вилл с беспрепятственным видом на море в р…
$1,15 млн
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Квартира 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
$1,18 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Красивая дизайнерская новая вилла в маленьком городке в районе Задара, с видом на море! Вилл…
$1,56 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Великолепная роскошная вилла с открытым видом на море в районе Задара примерно в 800 метрах …
$1,49 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Современная вилла с оригинальным бассейном недалеко от Задара на первой линии от пляжа, ок. …
$1,45 млн
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Дом 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Дом 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Расположение: Zadar Построено: 2011 Центр города: 7 км Расстояние до аэропорта: 18 км Внутре…
$2,48 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Лучшее предложение! Продается новая современная вилла с бассейном в Затоне недалеко от Задар…
$1,37 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла для отдыха с бассейном в Дебеляке, недалеко от Сукошана и Задара, ок. 3 км от моря. Пр…
$588,421
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Эта красивая вилла для отдыха расположена в тихом месте, всего в 4 км от туристического мест…
$865,331
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Квартира 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
$1,82 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 357 м²
Представляем вашему вниманию потрясающую современную виллу на первой линии моря, расположенн…
$3,37 млн
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Квартира 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
$1,83 млн
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Дом 5 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 5 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Расположенный в живописном Задарском регионе, этот эксклюзивный дом на набережной предлагает…
$1,24 млн
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Дом 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Дом 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Английский язык - это увлекательная и уникальная форма общения, которая имеет богатую истори…
$670,690
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Продается очаровательная ультрасовременная роскошная вилла, расположенная в нескольких метра…
Цена по запросу
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Эта роскошная высокотехнологичная вилла расположена в Далмации, в Привлаке, на первой линии …
$4,04 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Предлагаем красивую каменную виллу у моря на острове Пашман на первой линии моря с прекрасны…
$1,62 млн
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Квартира 3 спальни в Kozino, Хорватия
Квартира 3 спальни
Kozino, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Описание объекта: В тихом и востребованном районе Кожино, всего в 50 метрах от моря, строитс…
$479,527
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Дом 10 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 10 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 540 м²
Расположение: Zadar Построено: 2005 Центр Задара: 1 км Море: 50 м Внутреннее пространств…
$2,14 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Продается новая современная вилла недалеко от Задара с видом на море, всего в 200 метрах от …
$1,27 млн
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Дом 4 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Дом 4 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 174 м²
Расположение: Zadar Море: 7 м Внутреннее пространство: 174 м2 Размер участка: 324 м2 Спальни…
Цена по запросу
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Вилла в Petrcane, Хорватия
Вилла
Petrcane, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Новая вилла с бассейном в известном туристическом местечке Петрчане недалеко от Задара!Расст…
$1,05 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Продается роскошная вилла в самом центре Привлаки, одного из самых привлекательных городков …
$1,75 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
В живописном далматинском городке, всего в 13 км от исторического города Задар, строится рос…
$2,57 млн
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