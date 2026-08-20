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Жилье в Opcina Solta, Хорватия

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дома
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16 объектов найдено
Дом 3 спальни в Necujam, Хорватия
Дом 3 спальни
Necujam, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Море: 600 м Внутреннее пространство: 279 м2 Размер участка: 430 м2 Спальни: 4 Ванные комнаты…
Цена по запросу
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Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Редкая недвижимость на первой линии на острове Шолта - вилла с участком 2000 м2! Расположен …
$1,58 млн
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Вилла в Grohote, Хорватия
Вилла
Grohote, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Уникальная современная вилла на первой линии к морю на острове Шолта!Вилла находится на заве…
Цена по запросу
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Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Новый роскошный курорт в 1-м ряду в окружении первозданной средиземноморской природы в волше…
$1,72 млн
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Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Роскошная вилла на продажу на острове Шолта – эксклюзивная недвижимость с видом на море в Да…
$1,39 млн
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Дом 7 комнат в Stomorska, Хорватия
Дом 7 комнат
Stomorska, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Šolta, Stomorska, отдельно стоящий дом площадью около 167 м2 на двух этажах на участке площа…
$807,429
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TekceTekce
Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Готовая к заселению роскошная вилла с видом на море на острове Шолта – всего 80 м от моря!Эк…
$925,958
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Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 828 м²
Очаровательная современная вилла на 1-й линии как часть нового роскошного курорта, окруженно…
$4,46 млн
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Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Современная вилла в спокойной обстановке на Шолте, примерно в 1 км от моря!Уютно расположенн…
$2,29 млн
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Дом 11 комнат в Maslinica, Хорватия
Дом 11 комнат
Maslinica, Хорватия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Шолта, Маслиница, два дома в квартале (отдельно стоящие) в непосредственной близости от моря…
$807,429
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Дом 2 комнаты в Grohote, Хорватия
Дом 2 комнаты
Grohote, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
В самом центре городка Грохотэ на острове Шолта продается небольшой домик с терассой и бассе…
$230,694
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Дом 4 комнаты в Maslinica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Maslinica, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 249 м²
Количество этажей 1
Luxury house with sea view for construction, Maslinica (Šolta) At the entrance to Maslinica,…
$1,05 млн
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Квартира 3 комнаты в Stomorska, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Stomorska, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 91 м²
Этаж 2/2
Newly renovated apartment in Stomorska, island of Šolta In the building completed in 2020, t…
$310,003
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Дом 3 комнаты в Stomorska, Хорватия
Дом 3 комнаты
Stomorska, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Šolta, Gornje Selo, отдельно стоящий каменный дом, отремонтированный и оборудованный в 2000 …
$346,041
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Дом 5 комнат в Necujam, Хорватия
Дом 5 комнат
Necujam, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Šolta, Nečujam, отдельно стоящий дом с 3 жилыми единицами, общей жилой площадью 143 м2, с те…
$517,908
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Дом 2 комнаты в Stomorska, Хорватия
Дом 2 комнаты
Stomorska, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Шолта, Стоморска, двухуровневая квартира 60м2 на 1-м и 2-м этаже каменного дома в центре, ор…
$138,416
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Параметры недвижимости в Opcina Solta, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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